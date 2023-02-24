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İZLE | Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı videosu: ''Sen kötü bir evlatsın''

İZLE | Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı videosu: ''Sen kötü bir evlatsın''
24.02.2023 14:58

OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 78. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 79. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Fragmana, ''Sen kötü bir evlatsın'' sözleri damga vurdu.İşte nefes kesen yeni bölüm tanıtımı...

Kardeşlerim Videoları

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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