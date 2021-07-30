Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı yayında! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, yayınlanan 4. Bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürerken "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!"sözleri fragmana damga vurdu. Ferit'in sözleri izleyicide şok etkisi yaratırken yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı...