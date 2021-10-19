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Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayatındaki her şey allak bullak olacak

Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayatındaki her şey allak bullak olacak
19.10.2021 10:54
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Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşmak istedi. Yaşanan tüm bunlar Azade'nin gözünden kaçmadı. Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimedi. Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirdi. Yeni bölümünde dikkat çekecek gelişmelerin yaşanacağı Kalp Yarası dizisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Kalp Yarası Videoları

Kalp Yarası Son Bölüm Özeti

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

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