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İZLE | Kalp Yarası 24. bölüm 2. fragmanı: Beni sensiz bırakma

İZLE | Kalp Yarası 24. bölüm 2. fragmanı: Beni sensiz bırakma
11.12.2021 17:56

OTOMATİK OYNAT

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ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 24. bölüm 2. fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanın dorukta olduğu son bölümün ardından merakla beklenen bomba fragman geldi. Fragmana, ''Beni sensiz bırakma...'' sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 24. bölüm 2. fragmanı…

Kalp Yarası Videoları

Ayşe'nin tehlikede olduğunu duyan Ferit soluğu Şahin'in çiftliğinde alır. Ayşe'yi koruyabilmek için ortalığı ayağa kaldıran Ferit, Mirza ve Şahin engeline takılır. Ayşe ise Ferit'in çekimine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almaya iter.

Yaman ve Hande, Sancakzade Konağı'na girme planları yaparken Zümrüt'ün yaptığı bir hamle her şeyi değiştirir. Diğer tarafta Betül, Yaman'ı kaybetmemek için büyük bir savaş verir.

Hüseyin'in teklifiyle kuşkuya düşen Azade'yi zor bir süreç beklemektedir. Hüseyin'in ise eline geçen kozla durmaya niyeti yoktur.

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