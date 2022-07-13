Haberler İçimizdeki Ateş Videoları İçimizdeki Ateş 4. bölüm 2. fragmanı: "Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!"

İçimizdeki Ateş 4. bölüm 2. fragmanı: "Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!"

İçimizdeki Ateş 4. bölüm 2. fragmanı: "Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!"
13.07.2022 19:20

OTOMATİK OYNAT

İçimizdeki Ateş 00:43
İçimizdeki Ateş 4. bölüm...
İçimizdeki Ateş 00:40
İçimizdeki Ateş 3. bölüm...
İçimizdeki Ateş 00:31
İçimizdeki Ateş 2. bölüm 3....
İçimizdeki Ateş 00:44
İçimizdeki Ateş 2. bölüm 2....
İçimizdeki Ateş 00:29
İçimizdeki Ateş ilk tanıtım...
İçimizdeki Ateş 00:41
İçimizdeki Ateş 2. bölüm...

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!" sözleri damga vurdu. İşte yeni bölüm fragmanı...

İçimizdeki Ateş Videoları

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

SON DAKİKA