Yaren'in Reyyan'la ilgili söyledikleri ortalığı karıştırıyor! Hercai 35. yeni bölüm 06.03.2020 22:59

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de 35. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yaren'in Reyyan'la ilgili söyledikleri ortalığı karıştırıyor. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.

AZİZE VE MİRAN'IN SAVAŞI

Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran'ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?

REYYAN TEHLİKELERDEN KORKUYOR

Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar.

CİHAN AİLESİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh'u ikna etmeye çalışır.

YAREN, REYYAN GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR

Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklar.