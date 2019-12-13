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Ben ayrılmak istemiyorum Miran! Hercai 25. bölüm

13.12.2019 22:38

ATV ekranlarında izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen Hercai dizisi bu akşam 25. bölümüyle milyonları ekranlara kilitledi. Yeni bölümde Reyyan'ın sözleri izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video sayfamızdan izleyebilirsiniz.


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