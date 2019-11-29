Miran ve Reyyan yüzleşiyor! Hercai 23. yeni bölüm

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai bu akşam 23. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde “Sende gerçekleri ortaya çıkaracak yürek var mı?” repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Miran ve Reyyan yüzleşiyor! Hercai 23. yeni bölüm29.11.2019 21:04
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