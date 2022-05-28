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Hakim 8. bölüm 2. fragmanı: "Ben yapmadım desene Cevdet!"

Hakim 8. bölüm 2. fragmanı: "Ben yapmadım desene Cevdet!"
28.05.2022 21:13

OTOMATİK OYNAT

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Hakim 2. bölüm 2. fragmanı...
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Hakim 2. bölüm fragmanı
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Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim’in 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Ben yapmadım desene Cevdet!" sözleri damga vurdu. İşte atv’nin yeni dizisi Hakim’in 8. bölüm 2. fragmanı..

HAKİM Videoları

Azem ve Gülbahar aynı anda nezarethanede… Ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmeye karar verirler. Kadir, Cevdet'in Ömer'in karısı Aylin'in ölümüyle ilgili gerçeği ortaya çıkartması Ömer ve Cevdet için geri dönülmez bir sonun başlangıcı olur. Ayşe'nin eline geçen görüntüler, Metehan'ın suçunu ispatlayacaktır. Azem buna izin vermez. Ozan, bir mafya babasının kızı ile birlikte olmanın ağırlığından kurtulmaya çalışır ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Cevdet, ölümcül bir karar vermek üzere… Hâkim Ömer'in sevdikleri ile en çok sınanacağı, nefes nefese izlenecek bir bölüm.

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