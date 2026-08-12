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Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden

Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde medya dünyasının başarılı isim ve kuruluşları ödüllerine kavuştu. Törende Yılın Fikir Adamı ödülüne layık görülen gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın ödülünü A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın elinden aldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem "Yılın Ekonomi Yazarı", A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen "Yılın Genel Yayın Yönetmeni" seçilirken, jüri üyesi yazarımız Yavuz Donat da ödüle layık görüldü.

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Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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