Turkuvaz Medya'ya 3 ödül birden

Ömer Çelik'ten Tülay Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: ''Bu açıklamasını düzeltmelidir''

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi

Ömer Çelik'ten Tülay Hatimoğulları'na Netanyahu tepkisi: ''Bu açıklamasını düzeltmelidir''