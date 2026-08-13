Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2026 14:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 15:02

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Fatih Mahallesi'nde, Kaz Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hızı saatte 70 kilometreyi aşan poyraz nedeniyle yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde ilerliyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAZ DAĞLARI ETEKLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Fatih Mahallesi sınırlarında, Kaz Dağları eteklerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

ŞİDDETLİ POYRAZ MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Bölgede hızı saatte 70 kilometrenin üzerinde esen poyraz rüzgarı nedeniyle söndürme ekipleri müdahalede güçlük yaşıyor. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.