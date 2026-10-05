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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan hakem soruşturması mesajı: "Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde olacağız"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan hakem soruşturması mesajı: "Devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde olacağız"

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 29 Eylül’de başlatılan hakem soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarını A Spor muhabiri Erdem Akbaş, A Haber canlı yayınında aktardı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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