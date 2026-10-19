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Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlar çıktı

Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon: Kuyumcudaki kasadan F serisi 1 dolarlar çıktı

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Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanırken, Amasya'daki bir kuyumcu dükkânının çelik kasasında F serisi 1 dolarlık banknotlar bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon! 38 gözaltı kararı... Kuyumcudan F serisi 1 dolarlar çıktı
Alihan Kuriş suç örgütüne 5. dalga operasyon! 38 gözaltı kararı... Kuyumcudan "F" serisi 1 dolarlar çıktı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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