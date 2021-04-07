Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kalleş saldırının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir" derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.