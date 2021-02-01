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Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan açıkladı! Köy okulları, 8. ve 12. sınıflar...

Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Başkan Erdoğan açıkladı! Köy okulları, 8. ve 12. sınıflar...
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Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu. Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi. Başkan Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamasını yaptı. Ayrıca Erdoğan açıklamasında "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan okulların açılacağı tarihi duyurdu. Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi. Başkan Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." açıklamasını yaptı. Ayrıca Erdoğan açıklamasında "Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." ifadelerini kullandı.
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