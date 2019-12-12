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Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar

12.12.2019 20:00

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, 'Yunanistan'ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.


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