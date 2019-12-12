Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, 'Yunanistan'ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.
Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar12.12.2019 20:00
- İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı
- Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri yasadışı yollarla Türkiye tarafına bıraktılar
- Talat Atilla'nın kaynağı CHP'li vekil kim?
- Enerji içeceklerindeki ölümcül tehlike! Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta canlı yayında anlattı
- 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor
- Üniversite öğrencilerini heyecanlandıran haber! KYK borçları siliniyor mu?
- Hastanede çalışan teknisyen tavandan düştü! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
- UEFA Milli Takımımızın asker selamına ceza vermedi
- Adıyaman’da teröristler tarafından yola döşenen EYP böyle imha edildi
- Atatürk'ün emanetini böyle batırmışlar! İşte THK'daki skandallar silsilesi
- İşte sosyal medyanın konuştuğu o klip! İnançlı ve güçlüyüz çünkü...
- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi: Sen otur işine bak!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.