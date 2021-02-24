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Yunanistan 201 tane Osmanlı mezarını talan etti

Yunanistan 201 tane Osmanlı mezarını talan etti
24.02.2021 01:56
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Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Gargara Köyü’nde, 201 osmanlı mezarının bulunduğu alanda spor salonu inşaatı için çalışma başlatıldı. Tarihi mezarlar bulunduğu alan iş makineleriyle talan edildi.


Yunanistan Osmanlı emanetlerine yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Selanik kentine bağlı Simantra köyünde spor salonu yapımı için 201 adet Osmanlı mezarı iş makineleriyle talan edildi.

Yunanistan medyasının haberlerine göre, işçiler ilk olarak çalışmayı durdurdu. Halkidiki Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne haber verildi.

Ancak yapılan incelemenin ardından hafriyat çalışmalarına meclis kararı ile izin verildi.

Yapılan açıklamada Osmanlı dönemine ait olan mezarların inşaat alanından uzaklaştırıldığı paylaşıldı.

Ancak mezarların nasıl ve nereye taşındığı bilgisi paylaşılmadı.

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