YPG Suriye ordusuna saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de "entegrasyon" sürecini baltalamak istiyor. 10 Mart'ta anlaşmaya varılan maddelerle ilgili hala somut bir adım atmayan YPG, Paris'teki temaslar öncesi Suriye ordusuna saldırı düzenlendi. Münbiç kırsalında siviller hedef alındı. Sızma girişimini Şam'a bağlı askerler engelledi. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "10 Mart anlaşmasına bağlıyız. Tek Ordu, Tek Hükümet, Tek Devlet" demesinin hemen ardından YPG'nin böyle bir adım atması örgüt içinde birlik olmadığını gözler önüne serdi.