Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 23:59 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 23:59

Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev topuna döndü Olay akşam saatlerinde Solhan-Arakonak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yolcuların uyarısının ardından şoför aracı durdurup araçtakileri tahliye ederken, 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.