Yol verme tartışması kan dondurdu: Çocukların gözü önünde darp!

ISPARTA'DA YOL VERME KAVGASI AİLEYE SALDIRIYLA BİTTİ: 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Isparta'da yol verme tartışması nedeniyle motosikletli 2 kişi, otomobil sürücüsü Fatih Irmak ve ailesine saldırdı. Arbede sırasında aile bireyleri ve bir mahalle sakini darbedildi, olaya müdahale eden polise de saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay, 12 Ağustos Salı günü saat 23.30 sıralarında Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Irmak, otomobiliyle seyir halindeyken önünde ilerleyen H.E. ve H.G. isimli motosikletlilerden yol istedi. Çıkan tartışma sonrası motosikletliler, Irmak ve ailesine hakaret ederek otomobile tekme attı. Araçlarını kenara çeken aile, kısa süre içinde saldırıya uğradı.

Motosikletlerini yere bırakan saldırganlar, Fatih Irmak'ı tekme ve yumruklarla darbetti. Irmak, aldığı darbelerle yere düşüp bilincini kaybetti. Saldırganlar, Irmak'ı sürükleyerek bir sitenin bahçesine atmaya çalıştı. Arbede sırasında Irmak'ın eşi Ayşin, kızları Zehra ve Cahide ile olaya müdahale eden bir mahalle sakini de darbedildi. İlk gelen polis ekibine de saldırı girişiminde bulunuldu.

Olay anı, Irmak ailesinin kızının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın çaresizce yardım istediği anlar yer aldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sürücü Fatih Irmak, "Serbest bırakılmaları aldığımız darbelerden daha çok acıttı" diyerek tepki gösterdi. Irmak ailesi, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmaları için mücadele edeceklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.