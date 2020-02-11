Yaptığı birçok yalan ve manipülatif haberle bilinen CHP yandaşı Sözcü’nün bir yalanı daha ortaya çıktı. “Elazığlı depremzelere yardım ulaşmıyor” yalanıyla Karşıyaka Mahallesi’ne yardım gitmediğini ve vatandaşların muhtaç durumda olduğu yalanını ortaya atan Sözcü’nün bu manipülatif haberi yine Karşıyaka Mahallesi muhtarı ve vatandaşların açıklamalarıyla yalanlandı.
Yine Sözcü yine yalan! ‘Depremzede’ yalanı böyle çöktü11.02.2020 23:16
- Yine Sözcü yine yalan! ‘Depremzede’ yalanı böyle çöktü
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