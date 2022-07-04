Haberler Haber Videoları Yine CHP yine yolsuzluk! Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk

Yine CHP yine yolsuzluk! Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk

Yine CHP yine yolsuzluk! Menderes Belediyesi'nde 10 milyon liralık yolsuzluk
04.07.2022 15:33

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CHP’li belediyelerde yolsuzluk haberleri eksik olmuyor. Skandallara son olarak Menderes Belediyesi eklendi. CHP’li Menderes Belediyesi’nin çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlük sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. 26 belediye çalışanından 24'ü gözaltına alındı.

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CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeleri ile bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları inceledi.

10 MİLYON LİRALIK ZARAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

26 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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