Yeşilköy'deki salgın hastanesinde Prof. Dr. Murat Dilmener'in ailesine büyük jest! Dilmener'in özel eşyaları ile...

31.05.2020 17:15

Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete girdi. Yeşilköy'deki salgın hastanesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in kişisel eşyalarının sergilendiği özel bir köşe yapıldı.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor.

16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

Yeşilköy'deki salgın hastanesinde KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener'in kişisel eşyalarının sergilendiği özel bir köşe yapıldı.

Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, "Çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Torunu Alara Gençoğlu ise, "Hastaneyi çok beğendik. Çok güzel bir hastane olmuş. Umarım iyi doktorlar yetişir bu hastanede. Umarım dedem onlara örnek olur." dedi.

MURAT DİLMENER KİMDİR?

Dilmener 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalıştı.

Dilmener Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasındaydı.

Evli olan iki kız çocuğu babası olan Türk hekim ve akademisyen Murat Dilmener bir ayı geçen süre zarfında tedavi gördüğü KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 78 yaşında vefat etmiştir.