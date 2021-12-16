Haberler Haber Videoları Yeşil kategoriye bir çizik daha! Hira kod adlı terörist Deniz Orak etkisiz hale getirildi

Yeşil kategoriye bir çizik daha! Hira kod adlı terörist Deniz Orak etkisiz hale getirildi

Yeşil kategoriye bir çizik daha! Hira kod adlı terörist Deniz Orak etkisiz hale getirildi
16.12.2021 13:23

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:41
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile...
Ana Sayfa 02:08
‘Ben Superman’im’ diyen adam...
Ana Sayfa 02:57
ASGARİ ÜCRET 2022! ''Karar...
Ana Sayfa 04:19
Asgari ücret 2022! Kulis...
Ana Sayfa 01:21
Iğdır’da soğuk hava hayatı...
Ana Sayfa 01:36
Bugün dolar ne kadar, döviz...
Ana Sayfa 01:26
Sahte içki imalathane ve...
Ana Sayfa 01:41
Son dakika! İstanbul'da...
Ana Sayfa 02:44
Merkez Bankası faiz indirimi...
Ana Sayfa 00:27
47'lik Pınar Altuğ spor...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 33. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:59
Boran Alp, Osman Bey'e teslim...

Son dakika haberi... İç Güvenlik EREN Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti. Biri Yeşil kategoride yer alan teröristlerin kimlikleri belli oldu!

Haber Videoları
SON DAKİKA