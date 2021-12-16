Yeşil kategoriye bir çizik daha! Hira kod adlı terörist Deniz Orak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İç Güvenlik EREN Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti. Biri Yeşil kategoride yer alan teröristlerin kimlikleri belli oldu!