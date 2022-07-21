Yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT'a dünyadan talep yağıyor! İşte özellikleri

Her geçen gün savunma sanayiinde daha fazla kendine yeterli hale gelen Türkiye, ürettiklerini yurtdışına da satıyor.

TSK'NIN İHİYACI KARŞILANDI

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) önderliğinde özel sektör ile birlikte personel mayınlarının temizlenmesine dönük bir cihaz da geliştirildi. Bu cihazlardan üretilip öncelikli olarak TSK'nin gereksinimleri karşılandı, şimdi de yurt dışına satışlar başladı.

YURT DIŞINA SATIŞ YOLU AÇILDI

ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Mekanik Mayın Temizle Teçhizatı Projesi (MEMATT) hakkında bilgi verirken, 4 ay gibi kısa bir süre içinde sertifikasyon dahil tüm faaliyetlerin tamamlandığını, cihazın yurt dışına satışın yolunun açıldığını kaydetti.

SATIŞLAR YAPILDI

Akgün, Azerbaycan'ın MAMETT için 20 sipariş verdiğini ve bunların teslim edildiğini bildirdi. Akgün, satış yapılan ülkeler arasında Burkina Faso ve Togo gibi ülkelerin de yer aldığını belirtti.

SINIFINDA DÜNYADA TEK

Akgün, şöyle devam etti: Belli bir miktarda satışını gerçekleştirmiş olmakla birlikte, hâlihazırda onlarca ülkeden çok miktarda talebi olan, şu an sınıfında dünyada tek olan, en iyi olan diye bilirim, bir cihazımız bu.

Hem askeri fabrikamızda, hem özel sektörde, hem kendi yeteneklerimizde yani tam olarak asker-sivil, kamu-özel sektör işbirliğiyle entegrasyonla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz.

MEMATT'İN ÖZELLİKLERİ

Uzaktan kumandalı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek, sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde son teknoloji ile tasarlandı.

Teçhizatın saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu apart kullanımı gibi birçok özelliği bulunuyor.

Bununla birlikte farklı araçlarla taşınabilme özelliği, modüler olarak tasarlanan makineyle farklı amaçlar ve projeler için kullanım ve birden fazla bakım kapağı ile servis kolaylığı sunuyor.