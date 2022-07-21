Haberler Haber Videoları Yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT'a dünyadan talep yağıyor! İşte özellikleri

Yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT'a dünyadan talep yağıyor! İşte özellikleri

Yerli üretim mayın temizleme aracı MEMATT'a dünyadan talep yağıyor! İşte özellikleri
21.07.2022 12:50

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Yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle dışa bağımlılığı bitiren Türkiye, hız kesmeden üretime devam ediyor. İhraç ürünleriyle ekonomide güç kazanan Türkiye'nin, vizyon üretimine bir araç daha katıldı. Sınıfının en iyisi olarak nitelenen mayın temizleme aracı MEMATT'a pek çok ülkeden talep yağmaya başladı.

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Her geçen gün savunma sanayiinde daha fazla kendine yeterli hale gelen Türkiye, ürettiklerini yurtdışına da satıyor.

TSK'NIN İHİYACI KARŞILANDI
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) önderliğinde özel sektör ile birlikte personel mayınlarının temizlenmesine dönük bir cihaz da geliştirildi. Bu cihazlardan üretilip öncelikli olarak TSK'nin gereksinimleri karşılandı, şimdi de yurt dışına satışlar başladı.

YURT DIŞINA SATIŞ YOLU AÇILDI
ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Mekanik Mayın Temizle Teçhizatı Projesi (MEMATT) hakkında bilgi verirken, 4 ay gibi kısa bir süre içinde sertifikasyon dahil tüm faaliyetlerin tamamlandığını, cihazın yurt dışına satışın yolunun açıldığını kaydetti.

SATIŞLAR YAPILDI
Akgün, Azerbaycan'ın MAMETT için 20 sipariş verdiğini ve bunların teslim edildiğini bildirdi. Akgün, satış yapılan ülkeler arasında Burkina Faso ve Togo gibi ülkelerin de yer aldığını belirtti.

SINIFINDA DÜNYADA TEK
Akgün, şöyle devam etti: Belli bir miktarda satışını gerçekleştirmiş olmakla birlikte, hâlihazırda onlarca ülkeden çok miktarda talebi olan, şu an sınıfında dünyada tek olan, en iyi olan diye bilirim, bir cihazımız bu.

Hem askeri fabrikamızda, hem özel sektörde, hem kendi yeteneklerimizde yani tam olarak asker-sivil, kamu-özel sektör işbirliğiyle entegrasyonla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz.

MEMATT'İN ÖZELLİKLERİ
Uzaktan kumandalı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek, sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde son teknoloji ile tasarlandı.

Teçhizatın saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu apart kullanımı gibi birçok özelliği bulunuyor.

Bununla birlikte farklı araçlarla taşınabilme özelliği, modüler olarak tasarlanan makineyle farklı amaçlar ve projeler için kullanım ve birden fazla bakım kapağı ile servis kolaylığı sunuyor.

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