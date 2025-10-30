Ankara'daki BMC Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi, savunma sanayisinde yerli üretim başarısına bir yenisini ekledi.

Yüksek balistik dayanım gerektiren ALTAY Tankı ve ALTUĞ 8x8 zırhlı araçlarının kaynak işlemleri artık yerli robotlarla yapılıyor. Tesisteki sekiz robot hattında, tam penetrasyonlu kaynak bölgelerinin yüzde 85'i otomatik sistemlerle kaynatılıyor.

524,5 Milyon TL'lik Teknoloji Yatırımıyla Robotik Üretim

BMC'nin 63 bin metrekarelik seri üretim hattında aylık 8 ALTAY Tankı ve 10 ALTUĞ 8x8 üretilebilecek kapasite oluşturuldu.

Üretim sürecinde 150 milimetre kalınlığa kadar zırh çelikleri kesilip robotik sistemlerle hassas kaynak işlemleri yapılıyor.

Bu sistemler, hataları anlık olarak tespit edip düzeltme kabiliyetine sahip sezgisel algoritmalarla çalışıyor.

INTECRO Robotik'ten Yüzde 90 Yerli Katkı

Robot sistemlerini geliştiren INTECRO Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, "Bu robotlar, kaynak hatalarını analiz edip üretim sürecini kendisi düzeltebiliyor. Yüzde 90 yerlilik oranına ulaştık." dedi.

Şen, robotların milimetrenin yüzde 5'i hassasiyetinde çalıştığını, böylece ALTAY Tankı üretiminde kalite ve hızın dünya standartlarını geçtiğini vurguladı.

Türk Mühendislerinden Savunma Sanayine Dijital Atılım

Üretim hattındaki robotlar, dijital ikiz teknolojisiyle destekleniyor. Bu sayede her kaynak işlemi simülasyon ortamında test edilip optimize ediliyor.

Seri üretim sürecinde şimdiye kadar 12. ALTAY Tankı gövdesi kaynak hattına alındı. Yerli mühendislik, hem üretim hızını hem de kalite standardını yükseltti.