Haberler Video Haber Videoları Yavuz Bingöl'den A Haber canlı yayınında 'Evde kal' çağrısı... 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi
Yavuz Bingöl'den A Haber canlı yayınında 'Evde kal' çağrısı... 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi

Yavuz Bingöl'den A Haber canlı yayınında 'Evde kal' çağrısı... 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi

17.04.2020 23:19

A Haber canlı yayınına katılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Evde kal Türkiye' dedi. Canlı yayında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü de söyleyen Bingöl, vatandaşlara önemli mesajlar verdi.


Haber Videoları