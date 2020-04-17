A Haber canlı yayınına katılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Evde kal Türkiye' dedi. Canlı yayında 'Turnalara tutun da gel' türküsünü de söyleyen Bingöl, vatandaşlara önemli mesajlar verdi.
Yavuz Bingöl'den A Haber canlı yayınında 'Evde kal' çağrısı... 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi17.04.2020 23:19
- Yavuz Bingöl'den A Haber canlı yayınında 'Evde kal' çağrısı... 'Turnalara tutun da gel' türküsünü söyledi
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