Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 22:19

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİPMANA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.