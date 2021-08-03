Yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşanlara karşı Başkan Erdoğan'a destek yağdı: #SeninleyizReis

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele için tek yürek olurken, bazı çevreler ise yangını bile fırsat bilip siyasi prim peşinde koşacak kadar alçaldı. Asılsız iddia ve yalan haberlerle devletimiz küçük düşürülmeye çalışıldı, yangının ilk dakikasından itibaren tüm imkanları seferber eden Başkan Erdoğan hedef alındı. Algı operasyonlarına yanıt yine Aziz milletimizden geldi. Vatandaşlar sosyal medyada binlerce paylaşımda bulunarak devletine ve Başkan Erdoğan'a sahip çıktı, "SeninleyizReis" etiketi gündem oldu.