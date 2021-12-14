Yabancı istihbarat güçlerinin parmağı olabilir! Başkan Erdoğan'a karşı profesyonel bir tertiple bombalı saldırı girişimi

Siirt'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girişilen profesyonel bombalı suikast girişimi A Haber'de masaya yatırıldı.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Pazarcı, "Basit bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. Demek ki Emniyet'in içinde bir takım uzantıları var ve bu aracın altına bomba yerleştiriliyor. Yakalanan 3-5 teröristle ilişkili bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. İçinde yabancı dış istihbarat güçlerinin de parmağı olabilir. Türkiye'yi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Prof. Dr. Zakir Avşar ise "Kuşkusuz ki bir istihbarat faaliyeti olmasa böyle bir neticeyle karşılaşmazdık." ifadelerini kullandı.

Pınar Hacıbektaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bugüne kadar en çok hedefte olan ve hayata kast anlamında en çok suikast planları yapılan liderlerden biri. Bu gibi suikast planlarının nasıl enstrümanlar kullanılarak yapılması bu işin ne kadar deli dehşet bir boyutta olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.