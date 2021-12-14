Haberler Haber Videoları Yabancı istihbarat güçlerinin parmağı olabilir! Başkan Erdoğan'a karşı profesyonel bir tertiple bombalı saldırı girişimi

Yabancı istihbarat güçlerinin parmağı olabilir! Başkan Erdoğan'a karşı profesyonel bir tertiple bombalı saldırı girişimi

Yabancı istihbarat güçlerinin parmağı olabilir! Başkan Erdoğan'a karşı profesyonel bir tertiple bombalı saldırı girişimi
14.12.2021 13:24

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:12
Rus annenin kızı ile birlikte...
Ana Sayfa 01:00
Cinayet gibi kaza, genç çift...
Ana Sayfa 03:04
Esnaf derslerini vermişti sıra...
Ana Sayfa 02:09
ATV | Müge Anlı 14 Aralık 2021...
Ana Sayfa 00:18
İETT'nin arızaları bitmek...
Ana Sayfa 02:22
2022 Asgari Ücrette rakam...
Ana Sayfa 01:14
Bolu Dağı’nda sağanak yağış...
Ana Sayfa 00:53
Müstakil evde bulunan...
Ana Sayfa 00:11
Öcalan'dan skandal İstanbul...
Ana Sayfa 00:09
HDP’nin kongresinde bir...
Ana Sayfa 00:31
Defne Samyeli’nin göğüs...
Ana Sayfa 05:39
AK Parti MKYK Üyesi Yazar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt programında görevli sivil polisin aracının altına konulan bomba imha edilmişti. A Haber o bomba düzeneğine ulaştı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oldukça tehlikeli saldırı nasıl organize edildi? İşte o açıklamalar...

Haber Videoları

Siirt'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girişilen profesyonel bombalı suikast girişimi A Haber'de masaya yatırıldı.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Pazarcı, "Basit bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. Demek ki Emniyet'in içinde bir takım uzantıları var ve bu aracın altına bomba yerleştiriliyor. Yakalanan 3-5 teröristle ilişkili bir olay değil. Bunun çok ciddi uzantıları olsa gerek. İçinde yabancı dış istihbarat güçlerinin de parmağı olabilir. Türkiye'yi karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Prof. Dr. Zakir Avşar ise "Kuşkusuz ki bir istihbarat faaliyeti olmasa böyle bir neticeyle karşılaşmazdık." ifadelerini kullandı.

Pınar Hacıbektaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bugüne kadar en çok hedefte olan ve hayata kast anlamında en çok suikast planları yapılan liderlerden biri. Bu gibi suikast planlarının nasıl enstrümanlar kullanılarak yapılması bu işin ne kadar deli dehşet bir boyutta olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA