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İdlib'de çatışma anları kamerada! Muhalifler Esad rejimine ait koca tankı ZPT ile böyle kovaladı

İdlib'de çatışma anları kamerada! Muhalifler Esad rejimine ait koca tankı ZPT ile böyle kovaladı

25.02.2020 10:28

İdlib'e bağlı Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgede Suriye Milli Ordusu askerlerinin, rejim güçlerine desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler paylaşıldı. SMO tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait 45 tonluk tankın, SMO askerlerine ait 15 tonluk zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalandığı anlar kameralarca kaydedildi. İşte o anlar...


Suriye Milli Ordusu askerlerinin, rejim güçlerine desteğe gelen tankı zırhlı personel taşıyıcı ile kovaladığı görüntüler paylaşıldı.

Suriye'nin İdlib kenti çevresinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Esed rejim güçleri arasında sık sık şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Neyrab Köyü yakınlarındaki bir bölgeye SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona dair görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde SMO tarafından rejim güçlerinin konuşlandığı bina ele geçirildikten sonra desteğe gelen rejime ait tankı, SMO askerleri zırhlı personel taşıyıcı araç ile kovalıyor.

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