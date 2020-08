Vatan haini Can Dündar bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı

01.08.2020 10:12

Firari vatan haini Can Dündar, Türkiye ve Türk insanının her türlü değerini hedef almaktan geri durmuyor. Dündar, bu kez de Kurban ibadetini hedef aldı ve Kurban’ın, “Kandan bir krallık” olduğunu iddia etti. SABAH'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

MİT Tır'ları ile ilgili ihanet manşeti ardından hakkında verilen ceza sonrası Almanya'ya kaçan Can Dündar, her fırsatta Türkiye'yi ve Türk insanını hedef almaya devam ediyor.

FETÖ firarisi Can Dündar, bu kez de Kurban ibadeti hakkında skandal ifadeler kullandı. Müslümanların kutsal Kurban Bayramı hakkında Twitter'da başlatılan #KurbanCinayettir etiketine destek veren Can Dündar, "Benim için "kurban", bu fotoğraftır. Kandan bir krallıktır." ifadeleriyle Nusret Gökçe'nin fotoğrafını paylaştı.







Bilindiği gibi Can Dündar'ın Bodrum'daki villasının hem orman hem de hazine arazisine işgali çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can ve Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlemişti.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH