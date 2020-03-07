Vatan aşkıyla dolu bir hayat! İdlib şehidi Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in yaşam hikayesi... 07.03.2020 18:57

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in yaşam hikayesi duygulandırdı. Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Pekel'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Pekel'in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne ve babasının yanında kaldığı öğrenildi. İşte 28 yaşında şehadet şerbetini içen Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in hayat hikayesi...