Vanmall AVM’de gerginlik: GLA yönetimi ile mülk sahipleri arasında kavga kamerada

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:34:48

Vanmall AVM'yi uzun süredir kapalı kaldıktan sonra yeniden Van halkının hizmetine sunan GLA Yönetim A.Ş., bazı mülk sahipleriyle tartışma yaşadı. Çıkan kavgada bir GLA çalışanı darp edildi ve polis ekipleri müdahale ederek zanlıları etkisiz hale getirdi. GLA Yönetimi, olayla ilgili açıklamasında bir çalışanın öldüresiye darp edildiğini belirtti. Kamera kayıtlarına göre başından, boynundan ve gözlerinden ağır yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Mülk sahipleri ise GLA yönetimini işletme haklarını kötüye kullanmak ve kiraları ödememekle suçladı. GLA'nın yönetim hakkının sona erdiğini iddia eden mülk sahipleri, yetkililerden destek beklediklerini açıkladı.

Yaşanan gerginlik üzerine taraflar arasındaki anlaşmazlık devam ederken, olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.