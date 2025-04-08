Van’da seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Van’ın Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni TOKİ 9. Etap civarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 05 HP 425 plakalı otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Söndürülen otomobilin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.