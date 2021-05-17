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Van Tuşba'da feci haber! 6 yaşındaki Ruken Kolcu sokak köpekleri tarafından öldürüldü

Van Tuşba'da feci haber! 6 yaşındaki Ruken Kolcu sokak köpekleri tarafından öldürüldü
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Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ruken Kolcu gözyaşları içinde defnedildi. Feci şekilde ölen Ruken'in dayısı, "Orada yaklaşık 20 köpek kıza saldırmış ve kızı yiyorlar. Babası köpekleri kovalamış ve kızını paramparça halde alıp eve gelmiş." dedi. Öte yandan vefat eden minik kızın yüzde 30 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Neler yaşandı? A Haber muhabiri Ahmet Çelik, detayları olay yerinden aktardı. Mahalle muhtarı olayı A Haber’de anlattı.


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