Van esnafı İmamoğlu'na ayar verdi! Ekrem İmamoğlu'nun 'uydurma' dediği vatandaş haklı çıktı

İstanbul'dan bir haber Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimleri için Karadeniz turuna çıktıktan sonra soluğu Van'da aldı. İstanbullu vatandaşlar gerek otobüs zamları ve altyapı problemleriyle uğraşırken İmamoğlu seyahatlerine devam ediyor. Van'dan gelen görüntülerde ise İBB Başkanı'nın Van'da ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yandı. İmamoğlu esnafın verdiği rakamlara inanmayınca İETT Genel Müdürünü aradı ve vatandaş haklı çıktı. Soğuk duş alan İmamoğlu, "Vatandaşımız haklı" diye şaşırdı.