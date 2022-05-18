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Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' gözaltısı

Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın kardeşi ve yeğenine 'kapsül' gözaltısı
18.05.2022 16:41

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Son dakika haberi! İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.

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İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 774 parça kapsül halinde 4 kilo 862 gram esrarı kadın kuryelere yutturarak Türkiye'ye getiren şebekeye operasyon düzenledi.



UYUŞTURUCU BARONUNUN KARDEŞİ VE YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin, uyuşturucu baronu olarak tanınan Urfi Çetinkaya'nın kardeşi Aydın Çetinkaya, yardımcısının ise oğlu Ceyhan Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

Ekipler, Aydın Çetinkaya ve oğlu Ceyhan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

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