Ümraniye'de trafikte tartışma sırasında araca saldırı kamerada

Ümraniye'de bazı kişilerin, trafikte sürücüsüyle tartıştığı, içinde çocuk bulunan hafif ticari araca saldırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, içinde çocuk bulunan hafif ticari araca saldırdı. Aracın sürücüsü, kaçmak için manevra yaptığı sırada bir kişinin asıldığı sağ arka kapı koparak yere düştü. Atılan tekmeler nedeniyle ön camı çatlayan araçta hasar meydana geldi. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Bursa'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Yaralıları taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafikte kaçana af yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyeti 60 gün geri alınacak 200 bin TL ceza kesilecek
Esenyurt’ta silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

