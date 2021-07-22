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Ümraniye’de madde bağımlısı şahıs önce annesini bıçakladı sonra polislere saldırdı

Ümraniye’de madde bağımlısı şahıs önce annesini bıçakladı sonra polislere saldırdı
22.07.2021 15:05
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Son dakika haberine göre Ümraniye’de madde bağımlısı şahıs annesini boynundan bıçaklayarak yaraladı. Şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği yer alıyor.


Olay, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde dün gece meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ercan D. (30), annesini bıçaklayarak yaraladı.


Ardından evden çıkan şüpheli, elindeki bıçakla cadde üzerinde park halinde bulunan ağabeyinin aracının lastiklerini patlattı. Gözü dönmüş saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen saldırmaya devam eden şüpheli, ayağına ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 adet bıçak bulundu.



Ercan D.'nin polis ekiplerine saldırdığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin park halindeki aracın lastiklerini bıçakla patlattığı, olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldırmaya çalıştığı ve bağırdığı, şüphelinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği yer alıyor.

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