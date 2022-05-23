Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray'ı açıldığı günden bu yana 700 milyon kişi kullandı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi. ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi.