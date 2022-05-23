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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray'ı açıldığı günden bu yana 700 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Marmaray'ı açıldığı günden bu yana 700 milyon kişi kullandı
23.05.2022 09:09

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Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi. ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının bel kemiği olduğunu belirterek, "700 milyon kişi, Marmaray ile seyahat etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray, 28 milyon kilometre yol katederek, dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu" dedi.

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