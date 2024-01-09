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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:09

Uçakta panik! Milas-Bodrum Havalimanı'nda alkollü kadın yolcu uçağı birbirine kattı!

Muğla'nın Milas-Bodrum Havalimanı'na İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki başka bir yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı. Alkollü kadın, Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

Türkiye saatiyle önceki gün saat 17.30'da İrlanda'nın Dublin kentinden havalanan Ryanair Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, saat 22.00'de Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı sırada yabancı uyruklu yolculardan biri ayağa kalkarak, yürümeye başladı.

Uyarılara rağmen yerine oturmayan kadın yolcuya, hostesler müdahale etti. Alkollü olduğu belirlenen yolcunun başka bir koltuğa oturması sağlandı.

KADIN YOLCUYU DUDAĞINDAN YARALADI
Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, bu defa yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti. Alkollü kadın ise bu sırada, Türk, kadın yolcuya vurarak, dudağından yaraladı. Bunun üzerine 2 kadın yolcu arasında kavga çıktı.

Kavgayı araya giren hostesler ve diğer yolcular ayırdı. Alkollü kadın yere yatırılarak, güçlükle zapt edildi. İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapıldı.

Alkollü kadın, Milas- Bodrum Havalimanı'nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Kadın, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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