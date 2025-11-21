PODCAST CANLI YAYIN
Üç ilde dev uyuşturucu operasyonu

Bakan Ali Yerlikaya, üç ilde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ve 426 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini, 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap bulundu.

2 milyon hap üretilebilecek kimyasal madde

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeye el konuldu. Bu miktarın yaklaşık 2 milyon adet hap üretmeye yetecek kapasitede olduğu aktarıldı.

6 şüpheli gözaltında

Yerlikaya, operasyonda toplam 6 şüphelinin yakalandığını belirterek uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

