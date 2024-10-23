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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında gasp edilen taksi şoförünün arkadaşından açıklamalar
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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında gasp edilen taksi şoförünün arkadaşından açıklamalar

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 20:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 21:55

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlendi. Ticari taksinin şoförünün arkadaşı olduğunu söyleyen Rıfat Albus, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olay anında burada olmadığını belirterek, "Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik" ifadelerini kullandı.

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