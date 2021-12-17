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Türksat 5B Uzay yolcusu! Veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak! İşte yerli uydunun özellikleri

Türksat 5B Uzay yolcusu! Veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak! İşte yerli uydunun özellikleri
17.12.2021 14:25

OTOMATİK OYNAT

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Türksat 5B SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Başkan Erdoğan fırlatmanın ardından Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası etkinliğine bağlanarak uydudan alınacak ilk sinyali de buradan kamuoyuna duyuracak. Türksat 5B'de "Yerli Endüstri Katkı Programı" uygulanırken, Türkiye'de üretilen iki haberleşme ekipmanı Türksat 5B uydusunda kullanılıyor. Bu sayede, ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanların uzaya gönderilmesi Türksat 5B uydusuyla gerçekleşecek. Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydu olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip olacak.

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