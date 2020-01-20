Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobil otomobil projesinin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan mesajda, ''İnternet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! "Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz"20.01.2020 20:22
- Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! "Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz"
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