Başkan Recep Tayyip Erdoğan milleti için çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Erdoğan'ın diplomasi trafiği bu hafta da devam edecek. 22-29 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde dünya liderlerine seslenecek. Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'da Yunan için "yalnız kalırsın" uyarısı yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada da diplomasi trafiğini sürdürecek. 22-29 Eylül'de koronavirüs salgını nedeniyle video konferans ile yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününde dünya liderlerine seslenecek.
Türkiye'nin diplomasi trafiği hızlandı! Başkan Erdoğan milleti için gece gündüz çalışıyor
18.09.2020 22:32
- Türkiye'nin diplomasi trafiği hızlandı! Başkan Erdoğan milleti için gece gündüz çalışıyor
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