Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüşmelerinde, ittifak ilişkisinin önemini vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüşmelerinde, ittifak ilişkisinin önemini vurgulandı.

Blinken, Türkiye'nin Afganistan barış sürecini desteklemek için İstanbul'da toplantı düzenlemeyi teklif etmesi nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı.

Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı.

Blinken, Türkiye'ye teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.

"NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğinin devamını arzu ediyorum"

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü bildirdi.

Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye'yle terörle mücadele iş birliğinin devamını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere olan desteği aktardığını belirten Blinken, aynı zamanda demokrasi ve insan haklarının önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.