Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ‘’ABD’den para’’ iddiasını ileriye taşıdı: Açıklamazlarsa ifşa ederiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ’ABD muhalefet partilerine para gönderiyor’’ iddiasını daha da ileri taşıdı. Sarıgül katıldığı bir televizyon programında ABD’nin Türkiye’deki bir muhalefet partisine maddi olanak sağladığı iddiasını yineledi. Sarıgül, ‘’Türkiye Değişim Partisi iktidarında ABD ülkemizin demokrasisine müdahale edemez. Ülkemizin topraklarına müdahale edemez.’’ diyen Sarıgül, tüm muhalefet partilerinin töhmet altında kaldığını belirterek ‘’açıklamazsa biz ifşa ederiz.’’ diyerek para alan partiye seslendi. İşte Mustafa Sarıgül’ün o açıklamaları…