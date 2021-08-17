Türkiye Afganistan'dan 2. tahliyesini yaptı! Uçakta "Afganistan'ın iki numarası Sarwar Danish'te var" iddiası

Son dakika haberine göre Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasının ardından bölgeden tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı. Bazı Afgan gazetecilerin iddiasına göre Afganistan'ın eski ikinci Başkan Yardımcısı Sarwar Danish'in THY'nin tahliye uçağında yer alıyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

AFGANİSTAN'IN 2 NUMARALI İSMİ TÜRKİYE'YE GELİYOR İDDİASI

Kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından ülke yönetiminde bulunanlar tek tek Afganistan'dan ayrılıyor. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddiaları sonrası Tacikistan'dan yalanmala gelirken; Afganistan'ın eski ikinci Başkan Yardımcısı Sarwar Danish'in THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı iddia edildi.

Afgan gazeteci Bilal Sarwary'nin iddiasına göre Danish, İstanbul'a giden bir uçakla Kabil'den ayrıldı. İddiaya göre İstanbul uçağındaki birkaç yolcu bana doğruladı.